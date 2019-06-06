أبوظبي 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم: "إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين و لا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى وكل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الضحايا ولحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //10:01ت م0015