القاهرة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، احتفال ملايين المصريين بعيد الفطر المبارك، وخروجهم إلى الحدائق العامة والمنتزهات والمواقع الأثرية والمناطق السياحية بمدن وقرى محافظات مصر، وسط إجراءات أمنية مكثفة.وأبرزت مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبناء الشهداء وأسرهم ومصابي القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بالعيد، وتكريم عدد منهم.ولفتت صحف الخميس، الانتباه إلى أن قوات الأمن المصري قتلت 19 مسلحًا في تبادل لإطلاق النار بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.وأشارت إلى فشل مجلس الأمن الدولي في إدانة قتل مدنيين في السودان، وإصدار قرار لوقف العنف في البلاد، بسبب اعتراض من جانب الصين، مدعومًا من روسيا.ونوّهت بمطالبة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل للتراجع فورا عن إجراءاتها الاستعمارية، وآخرها بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.ونقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للحوار مع إيران لكن العمل العسكري الأمريكي ضد طهران وارد دائمًا.وأفادت صحف مصر، بأن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان أبدى استعداده أمس لاستئناف الحوار بشأن المرحلة الانتقالية.// انتهى //10:48ت م0017