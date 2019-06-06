الباحة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، في حفل أهالي منطقة الباحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، وذلك في متنزه الأمير حسام بالقيم.وبين المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية والتطوعية تواجدت في الحفل، ضمن خطة أعدت للتمركز بموقع الحفل والطرق الموصلة لمقر الاحتفال، بخمسة فرق إسعافية ثابتة وبعربات القولف المتنقلة، إضافة إلى مشاركة الفرق التطوعية بعدد خمسين مسعفاً .// انتهى //10:50ت م0018