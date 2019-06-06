برلين 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم المزيد من التحفيز لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر، مما طغى على خيبة الأمل بشأن انهيار اندماج رينو مع فيات كرايسلر.وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، مع تراجع قطاع السيارات 0.48 بالمئة ليحد من مكاسب السوق. ونزلت أسهم فيات كرايسلر للسيارات 1.6 بالمئة، مما ضغط على المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو، بعد أن تخلت شركة صناعة السيارات الإيطالية عن عرض بقيمة 35 مليار دولار للاندماج مع رينو. وهوت أسهم رينو نحو ثمانية بالمئة.وتراجع مؤشر قطاع البنوك، الشديد التأثر بأسعار الفائدة، قليلا مع انخفاض سهم بنك كريدي أجريكول الفرنسي واحدا بالمئة بعد أن كشف عن أهداف جديدة أعلى للأرباح لعام 2022.// انتهى //11:23ت م0019