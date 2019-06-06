طوكيو 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأغلق المؤشر نيكاي الياباني مستقرًا في ختام معاملات متقلبة اليوم، مع تضرر معنويات المستثمرين جراء مخاوف من الحرب التجارية الأمريكية مع المكسيك والصين، وهو ما حول الدعم صوب الشركات ذات الانكشاف القوي على السوق المحلية وبعيدًا عن الشركات المعتمدة على التجارة الخارجية.وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 0.01% ليغلق عند 20774.04 نقطة، بعد أن شهد ارتفاعا خلال جزء من الجلسة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1524.91 نقطة.// انتهى //11:26ت م0020