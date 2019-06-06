القدس المحتلة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن أمين سر حركة فتح في بلدة العيسوية شمال شرق القدس ياسر درويش بعد احتجازه والتحقيق معه.وأفادت مصادر محلية في القدس، أن سلطات الاحتلال أفرجت الليلة الماضية عن أمين سر حركة فتح في بلدة العيسوية بشروط تعسفية، تمثلت بمنع التواصل مع محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر إقليم القدس لحركة فتح شادي مطور لمدة ثلاثين يومًا، وعدم المشاركة في أية فعالية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية للفترة ذاتها، الى جانب التوقيع على كفالة مالية.// انتهى //11:26ت م0021