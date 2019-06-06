باريس 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة إلى شمال فرنسا اليوم، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 75 لإنزال قوات الحلفاء على الشواطئ الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.وسيقوم الرئيس ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتكريم الجنود الذين سقطوا في العملية التي شكلت محطة في إنهاء الحرب.يشار إلى أن الرئيس الأميركي غادر بريطانيا أمس، متوجهًا إلى إيرلندا، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء ليو فارادكار.// انتهى //13:03ت م0027