الرياض 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسرفع محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، نيابة عن أهالي المحافظة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.وثمن في كلمته خلال احتفاء الأهالي أمس بعيد الفطر المبارك، بحضور وكيل المحافظة عبدالرحمن الغملاس، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأمنية دعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه، لمحافظة الزلفي ولجميع محافظات المنطقة والعمل على تطويرها وتحفيز لكل نشاط يحمل في طياته صالح الوطن والمواطن.من جانبه بين رئيس بلدية الزلفي رئيس لجان احتفالات العيد المهندس عبدالعزيز العتيبي، أن اللجان المعنية عملت على الإعداد لهذه المناسبة لتعم المشاركة جميع الأهالي والزوار .وشهد الاحتفاء إلقاء قصيدة وطنية للشاعر عبدالله بن عبدالعزيز الغزي، فيما أدت فرقة شباب الزلفي للفنون الشعبية لون السامري، واختتم الحفل بأمسية شعرية.// انتهى //13:15ت م0028