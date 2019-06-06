كوبنهاغن 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسقدم رئيس رئيس وزراء الدنمارك لوكه راسموسن، استقالته عقب اعلان نتائج الانتخابات العامة التي انتهت بفوز الأحزاب اليسارية وبخسارة كبيرة للأحزاب اليمينية الداعمة للحكومة.وأظهر الفرز النهائي فوز كتلة المعارضة اليسارية بـ 96 مقعدًا، مقابل 79 لحزب الأحرار الحاكم وحلفائه من اليمين.وتمهد هذه النتائج الطريق أمام ميته فريدريكسن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (41 عامًا) لتصبح أصغر رؤساء وزراء البلاد سنًا. وستبدأ ميت، محادثات معقدة لتشكيل حكومة، بعد أن رفضت تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الذي يتزعمه لوكه راسموسن.// انتهى //13:39ت م0029