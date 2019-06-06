حائل 3 شوال 1440هـ الموافق 6 يونيو2019م واسنظمت دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة حائل حفل معايدة لنزلاء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحائل بشير مزعل العنزي .وأوضح العنزي أن برنامج المعايدة الذي تضمن أنشطة متنوعة له دور تربوي واجتماعي ونفسي على النزيل مما يعزز من النواحي الايجابية لديه كما يهدف إلى توفير بيئة مشابهة لبيئة الأسرة.// انتهــى//14:16ت م0033