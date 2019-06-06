اجتماعي/ دار الملاحظة الاجتماعية بحائل تنظم حفل معايدة للنزلاء
الخميس 1440/10/3 هـ الموافق 2019/06/06 م واس
حائل 3 شوال 1440هـ الموافق 6 يونيو2019م واس
نظمت دار الملاحظة الاجتماعية في منطقة حائل حفل معايدة لنزلاء الدار بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحائل بشير مزعل العنزي .
وأوضح العنزي أن برنامج المعايدة الذي تضمن أنشطة متنوعة له دور تربوي واجتماعي ونفسي على النزيل مما يعزز من النواحي الايجابية لديه كما يهدف إلى توفير بيئة مشابهة لبيئة الأسرة.
// انتهــى//
14:16ت م
0033