حائل 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأطلقت بلدية مدينة الكهفة التابعة لمنطقة حائل عدداً من الفعاليات والفقرات المتنوعة والأنشطة والمسابقات الترفيهية بالمنتزهات والحدائق بمناسبة عيد الفطر المبارك.وشهدت الفعاليات إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار التي قدم خلالها العديد من الهدايا القيمة.وأوضح رئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري أن احتفالات العيد تشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والسياحية والثقافية, مشيراً الى أن البلدية سخرت إمكانياتها كافة لخدمة المواطنين طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك, إضافة إلى تقديم الخدمات البلدية للمواطنين من الرقابة الصحية والنظافة وصيانة الطرق والحدائق وتكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية ذات الطابع الغذائي وتتبع صلاحيات المواد الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنين كما قامت بتهيئة جميع الحدائق والمنتزهات وألعاب الأطفال.// انتهى //14:16ت م0034