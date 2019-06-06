نجران 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسشهد موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران إقبالا كبيراً ومتزايداً من قبل زوار وسكان المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن موقع الأخدود الأثري يُعد من أبرز المواقع الأثرية بالمنطقة، وموقعاً من مواقع المهمة لما يمثله من أرث تاريخي وثقافي وما يحتوي بين جنباته من آثار تاريخية عريقة.وأشار إلى تكليف موظفين مؤهلين من فرع الهيئة بالمنطقة لتقديم الشرح الوافي والمفصل لزوار المواقع الاثرية ، نظراً لما تشهده من تزايد مضطرد في أعداد الزوار خلال فترة الأعياد والاجازات والعطل الرسمية.ولفت الانتباه إلى ما تزخر به المنطقة من عوامل جذب سياحي واحتضانها العديد من الأماكن والمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية، أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الأمارة التاريخي وآبار حمى وعدد من القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران و قرى وهجر المنطقة، إضافةً للمتنزهات والحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية.// انتهى //14:41ت م0042