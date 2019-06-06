القطيف 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسكشفت كلا من جمعية الجارودية الخيرية وجمعية تاروت الخيرية في محافظة القطيف، أن إجمالي زكاة الفطرة لهذا العام 1440هـ بلغ 264.081 ريال والتي يتم توزيعها على 614 اسرة مستحقة في كل من جزيرة تاروت وبلدة الجارودية.وأوضح المشرف على مشروع زكاة الفطرة في جمعية الجارودية الخيرية علي بن مكي آل وهيب، بأن الإعداد المبكر والتجهيزات المسبقة كان لهما الأثر الكبير في تسهيل عملية استقبال الزكاة.// انتهى //14:42ت م0043