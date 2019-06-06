جيزان 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات الطوال والعارضة وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //14:42ت م0044