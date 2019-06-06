أبها03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسنظمت محافظة بيشة أمس ،احتفالاً بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار "بيشة تعايدكم" وذلك في ساحة الاحتفالات بسوق التمور بحضور وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق وعدد من مسؤولي وأهالي بيشة تضمن العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية.وألقى وكيل المحافظة سعيد بن ناصر الطلوق، كلمة رفع فيها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ولأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ وللشعب السعودي ، مُشيداً باحتفالات العيد وجهود اللجنة التنفيذية واللجان الميدانية لتنفيذ البرامج والفعاليات .إثر ذلك انطلقت فعاليات الاحتفال التي اشتملت على ألعاب للأطفال و مسابقات ثقافية و معارض لجمعية "جسفت" في الفن التشكيلي، والمعهد الصناعي الثانوي، وبنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى أوبريت "عيدنا في وسط بيشة"، و قصائد شعرية، وتكريم لحفظة كتاب الله من عمال النظافة في البلدية، ثم مسرحية قصيرة واختتمت الفعاليات بفلكلور شعبي .// انتهى //14:43ت م0045