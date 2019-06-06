جدة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأطلقت أمانة محافظة جدة أمس ، فعاليات عيد الفطر المبارك ضمن "موسم العيد" 1440هـ ، في عدد من المواقع، التي شهدت إقبالاً كبيراً من سكان وزوار عروس البحر الأحمر.وتضمنت الفعاليات باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة كمسابقات الأطفال والعروض المسرحية ولوحات فنية من عروض الفلكلور الشعبي ، بجانب عروض الثري دي والإضاءة على المباني والبوابات والميادين ، والتي أسهمت في إضفاء أجواء احتفالية متميزة.وشهد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة, العرض الأول لمسرحية "فندق العروبة" بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بجدة ، وسيحتضن المركز عددا من الأنشطة الاحتفالية طيلة أيام العيد المبارك لتشمل عروض الفلكلور ومهرجان الأطفال والمسرحيات والمسابقات والأناشيد.وشملت الفعاليات عروض الفنون الشعبية وعروض مسرح الطفل ، كما تخللها إقامة المسابقات الترفيهية وتقديم الهدايا للأطفال ، حيث حظيت الاحتفالات بتفاعل السكان والزائرين من مختلف الفئات العمرية.من جهة أخرى ازدانت عروس البحر الأحمر منذ الليلة الأولى لـ هذا العيد بألوان الإضاءة في عدد من المواقع شملت مباني البلديات الفرعية التابعة للأمانة وفي ميدان البيعة وميدان النورس وبوابة مكة ومدخلي جدة الشرقي والشمالي ، فضلاً عن الاحتفاء بمظاهر العيد بنشر هوية الموسم متضمنة صور وعبارات الفرح عبر اللوحات والشاشات المنتشرة في طرق وميادين المحافظة.// انتهى //16:41ت م0052