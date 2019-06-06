الرياض 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واستنظم سفارة جمهورية الهند لدى المملكة غدًا الجمعة ، مسيرة للدراجات الهوائية ، تزامناً مع اليوم العالمي للدراجة الهوائية ، واحتفالاً بعيد الفطر المبارك ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لحي السفارات والاتحاد السعودي للدراجات.وستنطلق المسيرة الساعة السادسة صباحا ولمسافة 6 كم داخل حي السفارات بالعاصمة السعودية الرياض ، بمشاركة عدد من رجال السلك الدبلوماسي والمواطنين والمقيمين .وتعد المسيرة لنشر رسائل إتباع أسلوب حياة صحى وصديق للبيئة ، وتقوية أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى//16:50ت م0054