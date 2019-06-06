نجران 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واستواصل لجنة توطين الوظائف بنجران جولاتها الميدانية على أنشطة وكالات السفر والسياحة بالمنطقة خلال إجازة العيد،بهدف التأكد من تطبيق قرار توطين الوظائف في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين.وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري،أن الجولات الميدانية شملت ١١مكتباً للحجز السياحي ،وأسفرت عن حصر 13موظفاً سعوديين، و ٨ وافدين.وحصرت فرصتين وظيفية متاحة في مكاتب السفر والسياحة وجارٍ العمل على شغلها بموظفين سعوديين،مؤكداً أن الجولات الميدانية متواصلة خلال إجازة عيد الفطر المبارك على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف.// انتهى //16:51ت م0055