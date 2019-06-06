أحد المسارحة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واساحتفى أهالي مركز الحكامية التابع لمنطقة جازان أمس, بعيد الفطر المبارك من خلال الحفل الذي نظمته بلدية المركز وعدد من الجهات واللجان بالمركز، بحضور رئيس مركز الحكامية علي بن حسن العواجي, ورئيس بلدية المضايا المهندس علي بن أحمد عطيف, وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، وذلك على مسرح بلدية المضايا.ورفع رئيس مركز الحكامية خلال الحفل التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه وأمانه في ظل الحكومة الرشيدة.واشتمل الحفل على إلقاء العديد من القصائد والعروض الشعبية، والفقرات الترفيهية و أوبريتًا بعنوان "عيد سعيد" شاركت فيه فرق شعبية.وفي الختام جرى تكريم أسر الشهداء، واللاعب عيسى بن حسين حكمي من "ذوي الههم" لحصوله على المركز الأول في بطولة المملكة لرفع الأثقال ضمن بطولة اللجنة البارالمبية السعودية.// انتهى //16:51ت م0056