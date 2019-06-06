الدرب 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واساحتفى أهالي محافظة الدرب بمنطقة جازان أمس, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي ، بحضور محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ، وذلك بحديقة المملكة بالمحافظة.وفي بداية الاحتفال دشن المهندس القحطاني فعاليات معرض التوعية الصحية والعقلية، وركن البلاك لايت، والمرسم الحر.بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة ياسر الأصم كلمة عبر فيها عن سعادة الجميع بالاحتفاء بعيد الفطر المبارك , سائلاً الله تعالى أن يعيده على أبناء هذا الوطن العزيز والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.عقب ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الكلمات والقصائد الشعرية وعرضًا استعراضيًّا للأطفال بعنوان "فرحة عيد"، و أوبريت بعنوان "مساء الخير يا بلادي" إضافة للعديد من العروض الشعبية والألعاب النارية.// انتهى //16:52ت م0058