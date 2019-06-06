الجبيل 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسانطلقت مساء امس فعاليات احتفالات العيد بالجبيل، التي تنظمها لجنة المناسبات العامة في محافظة الجبيل، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، وذلك في كورنيش الجبيل الشمالي.وتضمن المهرجان الذي شهد حضور الكثير من أهالي وزوار مدينة الجبيل على العديد من الأنشطة والفعاليات والأركان الثقافية والترفيهية والمسابقات التي تتناسب مع مختلف الأعمار.وقدم سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر، التهنئة للقيادة والأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المبذولة لتجهيز وتزيين المهرجان بمناسبة عيد الفطر السعيد.وأكد العسكر على حرص لجنة المناسبات العامة في المحافظة على التجديد في الفعاليات والابتعاد عن التكرار واختيار فعاليات مميزة تناسب مختلف فئات المجتمع.//انتهى//17:01ت م0059