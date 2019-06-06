الدمام 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسحظيت فعاليات حفل الأهالي بالمنطقة الشرقية بمناسبة عيد الفطر السعيد، والتي ينظمها صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في الصالة الخضراء ومجمع الراشد ومجمع دارين مول بالدمام، اعجاب اهالي وزوار المنطقة.واشتملت الفعاليات التي منها مسرح الطفل والرسم الحر والعاب الذكاء والرسم على الوجه، اضافة الى فعاليات الألعاب الإلكترونية المعززة للواقع الإفتراضي وعروض الكوميديا والتي أبرزت للهو الأطفال ومشاركتهم في أداء الفعاليات التي أبهجت الحضور.واستحوذت فعالية التصوير الفوري اهتمام الكثير من زوار الحفل سواء من كبار السن والشباب الذين توافدوا لألتقاط صور احترافية بطريقة بانورامية جذابة حيث نجحت هذه الفعلية في لفت انظارهم للمشاركة والاستمتاع بالتقاط الصور مع عائلاتهم‪.‬وأشاد الزوار بالأنشطة المخصصة للأطفال بمختلف أعمارهم، وعبروا عن سعادتهم بالأنشطة والفعاليات المصاحبة، متمنين مواصلة إقامتها مستقبلاً، ومؤكدين أن تنوع الفعاليات، لتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، مقدمة شكرها للمنظمين والقائمين على المهرجان‪.‬// انتهى //17:02ت م0062