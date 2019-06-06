جدة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسعقد المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اليوم, اجتماعاً مع الهيئة العامة للطيران المدني في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام 1440هـ والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, بحضور رئيس المجلس عبدالرحمن بن فالح الحقباني, وعضو المجلس محمد بن عبدالله الرويس, ومساعد رئيس هيئة الطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي, وذلك بمقر الهيئة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الساعات الزمنية والكثافة العددية لرحلات الحج لحجاج الداخل بما يكفل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في راحة وأمان وسكينة ووقار ، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبمتابعة متواصلة من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.وقدم في ختام الاجتماع رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل, التقرير السنوي لأعمال المجلس التنسيقي ، لمساعد رئيس هيئة الطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي والمشتمل على التعريف بالأدوار التي يقوم بها المجلس في تمثيل قطاع مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.وشكر الهيئة العامة للطيران المدني ، على إتاحة هذه الفرصة لعقد الاجتماع الذي يعكس مدى اهتمام المسؤولين بالهيئة وتفاعلهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام سبل وصولهم إلى الديار المقدسة جواً ، راجياً من المولى عز وجل أن يكلل مساعي الجميع بالنجاح والتوفيق لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لتأدية حجهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //17:02ت م0063