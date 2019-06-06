تونس 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسيبدأ وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي غداً مشاورات في الأمم المتحدة قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على انتخاب الأعضاء الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2020 ـ 2021 م ومن بينهم تونس.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية ان الجهيناوي سيجري خلال زيارته الى نيويورك التي تستمر خمسة أيام مشاورات مع كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لاستعراض أولويات تونس خلال فترة عضويتها والتعريف بالدور الذي تنوي القيام به في منظمة الأمم المتحدة والقضايا التي ستحظى لديها بالأولوية .// انتهى //17:49ت م0067