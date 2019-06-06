تبوك 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسانطلقت بمحافظة تيماء، أمس فعاليات مهرجان "عيد تيماء"، والذي تنظمه بلدية المحافظة بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية ولجنة التنمية الاجتماعية بتيماء بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ورئيس البلدية المهندس سلامة البلوي، ومدراء الادارات الحكومية وعدد من المشايخ، والأهالي والزوار، وذلك في حديقة السور الأثري بمدينة تيماء.واشتملت فعاليات المهرجان على قصائد شعرية وعروض شعبية وبيت الضيافة ومسرح الطفل ، والألعاب النارية ، وسيستمر المهرجان حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك.وخصصت لجان المهرجان جوائز للحضور عبارة عن أطقم ذهب وشاشات تلفزيونية حديثة واطقم ساعات رجالية ونسائية و برادات ماء وهدايا للأطفال وهدايا رحلات برية وعطورات واكسسوارات نسائية، كما ستقام مسابقات بيت الضيافة بيت (الشعر) واطلاق الألعاب النارية طوال أيام المهرجان.// انتهى //18:13ت م0069