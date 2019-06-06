الدوادمي 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واساحتفل أهالي محافظة الدوادمي مساء أمس بعيد الفطر المبارك، بحضور محافظ الدوادمي المكلف عبد الله بن مترك العجالين ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة، والذي تنظمه بلدية محافظة الدوادمي تحت شعار " عيدنا فرحتكم 3 " وذلك في قاعة البلدية للاحتفالات.وبارك رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل بن عبد الله الشهري في كلمةٍ له خلال الاحتفالية، للجميع هذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العزيز القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها الرشيدة من كل سوء وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين في الحدود، معربا عن شكره وتقديره لمحافظ الدوادمي وللرعاة والداعمين والمنظمين الذين أسهموا بنجاح هذه المناسبة.واستمع الحضور إلى مجموعة من القصائد وأوبريت إنشادي والتي تغنت بهذه المناسبة السعيدة، متناولة الأجواء الاحتفالية التي يعيشها المجتمع في ظل الأمن والأمان الذي تنعم فيه المملكة. ثم كرم محافظ الدوادمي ورئيس البلدية الرعاة والداعمين والجهات الحكومية المشاركة في احتفالات العيد، واختتم الحفل بأداء الحضور العرضة السعودية.// انتهى //18:26ت م0071