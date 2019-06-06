طرابلس 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم، اليوم إنقاذ 82 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط قبالة شواطئ القره بوللي شمال شرق العاصمة الليبية طرابلس.وقال قاسم، في تصريحات صحفية، إنَّ عملية الإنقاذ نفذها الزورق «فزان» التابع لدورية قطاع طرابلس بجهاز حرس السواحل فور تلقي بلاغ بشأن تعطل قارب يقل مهاجرين،وتمكنت الدورية من إنقاذهم بالرغم من أن قاربهم كان محطمًا ونصفه غمـرته المياه، والمهاجرون غير الشرعيين تشبثوا بالحطام وسط مياه باردة جدًا.وأشار إلى أن المهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر، مع تحطم قاربهم ووجدوا أنفسهم وسط مياه باردة، لساعات طويلة، وعند إنقاذهم يحتاجون لوجبات ومياه وملابس وأغطية وإسعافات أولية وبشكل سريع وعاجل، وهذا ما لم يتوفر لدى دورياتنا والمفترض أن توفره المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.وأوضح أن القارب كان على بعد حوالي (60 ميل) شمال شرق العاصمة، والمهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفه وجميعهم رجال، حيث تم نقلهم والوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء جنزور.// انتهى //18:30ت م0072