فيفاء 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واساحتفل أهالي محافظة فيفاء بعيد الفطر المبارك من خلال الحفل الذي نظمته بلدية المحافظة, بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية أمس، بحضور محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني, ورئيس مركز الجوة علي الحريصي، ومديري الإدارات الحكومية والأمنية، وعدد من المشايخ، وذلك بالساحة المجاورة للسوق العام بالمحافظة.ورفع محافظ فيفاء في كلمة له خلال الحفل المعد بهذه المناسبة باسمة ونيابة عن أهالي المحافظة, التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, ولسمو نائبه، وللشعب كافة, داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.من جانبه, رفع رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن شكره وتقديره لمحافظ فيفاء وللرعاة والمنظمين والداعمين الذين أسهموا بنجاح هذه المناسبة, سائلاً الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا وبلادنا من كل سوء ومكروه ويحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة.عقب ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتمل على العيد من الكلمات والقصائد والعروض الشعبية، وأوبريت، إلى جانب تكريم الجهات المساندة والمشاركة في تنظيم الحفل.// انتهى //20:00ت م0074