لندن 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وانخفض مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي بنسبة 0.05 % ليصل عند مستوى 3338.41 نقطة.وارتفع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 18.7 نقطة ليصل مستوى 9169.2 نقطة، كما زاد مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 0.68 نقطة ليصل إلى 544.32 نقطة، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني 27.67 نقطة إلى 11953.14 نقطة.// انتهى //20:35ت م0076