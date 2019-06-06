الدلم 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسانطلقت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة الدلم "عيد الدلم فرحة" يوم أمس بحضور محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي وعدد من القيادات الأمنية والإدارية في المحافظة.وبدأت الاحتفالات بحفل خطابي رسمي، وكلمات تهنئة للحضور بالعيد، وقصائد شعرية، وأوبريت للمنشد محمد العبدالله، والعرضة السعودية، وإطلاق الألعاب النارية والبالونات التي تزينت بها سماء الدلم.وشهد اليوم الأول من الاحتفالات حضوراً كبيراً من سكان المحافظة، الذين تفاعلوا مع الفعاليات المقدمة لهم في منتزه الضاحي شرق المحافظة.ورفع المحافظ الشتوي في كلمة له خلال الحفل باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الدلم أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان".من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن الفعاليات متنوعة وتستهدف جميع أفراد الأسرة وتستمر حتى رابع أيام عيد الفطر، إذ تتضمن أنشطة ترفيهية واجتماعية، وجوائز وهدايا للحضور وإطلاق الألعاب النارية والبالونات .// انتهى //21:01ت م0077