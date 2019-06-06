المدينة المنورة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة وضمن مشاركته في برامج احتفالات عيد الفطر المبارك 1440 بتوزيع الحلوى والهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين.كما تم توزيع هدايا العيد على المرضى المنومين في المستشفيات، وعلى مرتادي فعاليات العيد و في ساحات المسجد النبوي و ميدان سيد الشهداء.وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية وبمتابعة مدير عام الفرع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع ودعم ورعاية معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.//انتهى//21:23ت م0079