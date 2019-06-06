بيرن 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، معالي وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الخارجية باسكال بيريسفيل وذلك في القصر الفيدرالي في بيرن.وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وسويسرا في شتى المجالات .// انتهى //21:48ت م0081