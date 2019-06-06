موسكو 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسشارك مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) اليوم في افتتاح معرض "الذكاء الاصطناعي والحوار بين الثقافات" في متحف الأرميتاج بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية.وأُطلق المعرض بالشراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، وصندوق الثروة السيادية في روسيا ، ومتحف الأرميتاج بالتزامن مع انطلاق منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) اليوم ويستمر لمدة يومين، حيثُ تُعرض قطعتان فنيتان من مجموعة إثراء الدائمة التي صُممت من قبل الفنانتين السعوديتين لولوة الحمود ودانية الصالح، بحضور عالمي من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي، وكبار الشخصيات من المشهد المالي والسياسي.وكجزء من التزام إثراء بدعم حضور المواهب السعودية في المحافل الدولية، تجمع القطعتان المعروضتان، "الكيان والوجود" و"صوتم"، استخدام التكنولوجيا الحديثة والهندسة التقليدية والأبجدية العربية لرؤية المواضيع بطريقة مختلفة.وصرّح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالنيابة الأستاذ خالد الزامل بأن مركز إثراء يفخر بالتعاون مع شركاء دوليين مثل صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومؤسسات مرموقة مثل متحف الأرميتاج، الذي يعد أحد أبرز المتاحف الفنية في العالم.وأضاف أن المعرض يقدم فرصة مثالية لإثراء لتعزيز حضور المواهب السعودية على المنصات العالمية، وبناء الجسور الثقافية باستمرار بين المملكة والعالم, فعملا "لولوة الحمود" و "دانية الصالح" اللذان يتم عرضهما في منصة عالمية المستوى مثل "الأرميتاج" يمثلان الإمكانيات الكامنة في المواهب السعودية والطموحات غير المحدودة التي يمكن أن تصل إليها ".الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) استضاف بالشراكة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي العام الماضي أوركسترا "مارينسكي" الروسية كعرض لافتتاح مسرح المركز.// انتهى //21:54ت م0082