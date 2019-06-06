الرياض 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لفئة الناشئين مساء أمس إلى جمهورية مصر العربية لإقامة المعسكر الإعدادي الذي يستمر حتى العاشر من شهر شوال الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة المغرب الدولية التي ستنطلق بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 16 - 12 / 6 / 2019 بمشاركة أكثر من 15 دولة.وضمت البعثة اللاعبين: خالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل وهادي أبو الرحى و محمد السويلم، ويشرف على المنتخب فنيًا المدرب يوسف سيد و إداريًا عبدالعزيز الطاهر ومتعب الجوهر.// انتهى //22:08ت م0083