المدينة المنورة 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسشهدت فعاليات عيد الفطر المبارك التي تنظمها أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن مواسم العيد في المملكة التي تقام تحت شعار "هذا العيد" حضور أكثر من 70 ألف زائر لمقر الفعاليات بحديقة الملك فهد خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك حيث توقعت الأمانة أن يتضاعف عدد الحضور خلال اليومين الثالث والرابع، فيما تستمر الفعاليات حتى خامس أيام العيد.ورحّبت الأمانة بالحضور من أهالي المدينة المنورة وزوارها، الذين جاءوا للاستمتاع بفرحة عيد المدينة السعيد والمشاركة في الفعاليات المصممة التي تناسب مختلف الأعمار.ودعت الأمانة الأهالي إلى الاستمتاع بالأيام المتبقية من الفعاليات التي تم توزيعها على عدة مناطق متجاورة داخل حديقة الملك فهد حسب نوع الفعالية والفئة العمرية المستهدفة منها.وتشمل تلك المناطق القبة البانورامية، ومنطقة الفنون، والحارة الحجازية، والمسرح المديني، ومنطقة العروض الشعبية، ومنطقة الطفل، ومنطقة عربات الطعام (الفود ترك)، ومنطقة المأكولات والمشروبات الخفيفة، ومسرح العروض العالمية، والمنطقة التجميلية، ومنطقة المطاعم، وجلسات الزوار.ويُعدّ المسرح المديني أبرز المناطق التي تحتضن الفعاليات، وشهد أول أيام العيد أوبريت "حكاوي العيد" كما يشهد المسرح عرضاً ثلاثي الأبعاد وعرض المدن الرئيسية، وعروض الاسكيت، والفنون الشعبية، وعروض "خواطر الظلام"، وعرض الريبوتات، إضافة إلى مسابقات وجوائز متنوعة تتخلل تلك الفعاليات.وتحتضن ساحة الفعاليات طوال أيام العيد فعاليات متنوعة، حيث تفتح المطاعم والمقاهي في الساحة أبوابها في السادسة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل، إضافة إلى عربات الطعام المتنوعة بجوار القبة البانورامية.ويحظى الأطفال بتجربة متميزة لفرحة العيد من خلال المنطقة المخصصة لهم التي تشهد مسابقات وجوائز موجهة للصغار، وشخصيات كرتونية، وركن الرسم على الوجه، وفرقاً استعراضية للبنات.// انتهى //22:15ت م0084