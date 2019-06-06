الجزائر 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسدعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر.وطالب بن صالح الجزائريين بمناقشة كل ما يخص الانتخابات الرئاسية القادمة للوصول إلى خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الجديدة هي حقًا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات.// انتهى //22:50ت م0087