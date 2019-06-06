الرياض 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واستوافد أهالي مدينة الرياض وزوارها إلى ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تنظمها أمانة منطقة الرياض احتفاءً بموسم العيد.وتميزت الفعاليات التي أقيمت في ساحة العروض على مدى ثلاثة أيام بملاءمتها لمختلف شرائح المجتمع، وتنوعها ما بين عروض وفقرات مسرحية وفلكلورية وثقافية وترفيهية تناسب الشباب والعائلات والأطفال ، كما احتضن المسرح المفتوح بساحة العروض بالدائري الشرقي عروضًا فلكلورية من مختلف مناطق المملكة يشارك فيها أكثر من 200 عارض، إلى جانب عروض فرقة خواطر الظلام، وأوبريتات غنائية للأطفال، واسكتشات تمثيلية، حيث يتزيّن المسرح بشاشة عملاقة تصنع البهجة بعروضها ثلاثية الأبعاد المنسجمة مع إيقاعات ما يقدم على مسرحها.وتجولت الشخصيات الكارتونية والروبوتات في طرقات ساحة العروض لتضفي السعادة على الأطفال وتلتقط معهم الصور التذكارية احتفاء بموسم العيد، وسار الأطفال في مسيرات احتفالية مرددين أجمل الأهازيج الشعبية حفاظًا على إرث الأجداد الأصيل.وخصصت أمانة منطقة الرياض في ساحة العروض صالة سينمائية للأطفال، وعرضت خلالها أحدث الأفلام الكارتونية في ثلاثة أوقات مختلفة يوميًا، وسعت بذلك إلى إضافة المتعة وإثراء تجربة الطفل خلال موسم العيد، كما حرصت على توفير بيئة آمنة تناسب الأطفال ليقضوا وقتًا سعيدًا بوجود الخدمات والرعاية اللازمة.وتصطف أكثر من 30 مركبة في المساحة التي خصصتها أمانة منطقة الرياض لعروض السيارات الكلاسيكية في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، وجميع المركبات تُعد نادرة وذات قيمة عالية، ويعود تاريخ بعضها إلى عشرينيات القرن الماضي، والآخر شارك في أعمال فنية ومعارض خارجيّة.واحتضن ركن القرية الإبداعية في ساحة العروض بالدائري الشرقي عددًا من المواهب الوطني في مجالات الرسم والتصوير، وتحوّل إلى معرض فني تمتزج فيه الثقافة والترفيه، إلى جانب حضور الرسومات الكاريكتورية بطابعها الفكاهي الباعث على المرح.وقدمت الفرق السعودية الاستعراضية عروضًا حيّة كالتزلج الحر، والقفز المبهر فوق الحواجز، وغيرها من العروض التي اجتذبت زوار ساحة العروض بالدائري الشرقي وسط أجواء مفعمة بالمتعة والإثارة.وهيأت أمانة الرياض مساحة في ساحة العروض بالدائري الشرقي تمثل عبق الماضي والتراث النجدي الأصيل، وجهزتها بخيمة شعبية يُقدم فيها للزوار الضيافة، إلى جانب توفير أماكن ملائمة للاستراحة والجلوس وقضاء وقت ممتع بصحبة العائلة والأصدقاء في أجواء حافلة بالبهجة والسرور.وتعد ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي أحد المواقع الـ30 التي تنظم فيها أمانة منطقة الرياض 220 فعالية ضمن روزنامتها خلال موسم العيد، في وقت شهدت فيه مدينة الرياض مشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية في تنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى إضفاء طابع البهجة على سكان المدينة وزارها.// انتهى //23:18ت م0088