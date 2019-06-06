تبوك 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسافتتح محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي مساء اليوم مهرجان " صيفك ع كيفك" الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمشاركة البلدية وقطاع حرس الحدود ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة ، وذلك في متنزه الأمير فهد بن سلطان بحقل لمدة خمسة عشر يوماً .وتضمن الحفل أوبريتاً بعنوان "كلنا سلمان " ، إضافة إلى فلكور الرفيحي.وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز أن فعاليات المهرجات ستشمل عددًا من المناشط المتنوعة ومشاركة أجنحة وأركان متعددة للأسر المنتجة، والفرق الشعبية ومسرح للطفل، ومسابقات ثقافية متنوعة، وعروض للحيوانات المفترسة، وفقرات شعبية، إضافةً إلى إقامة الألعاب البحرية على شاطئ الوصل جنوب مدينة حقل.// انتهى //23:39ت م0089