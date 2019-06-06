اجتماعي / محافظة رياض الخبراء تنظم احتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك
الخميس 1440/10/3 هـ الموافق 2019/06/06 م واس
رياض الخبراء 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس
نظمت محافظة رياض الخبراء أمس، احتفال الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور المحافظ فهد السلطان ، وذلك في القرية الشعبية بمركز التمور بالمحافظة.
وقدم المحافظ السلطان كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن تهنئته للقيادة ولجنودنا المرابطين ، بعدها توالت فقرات الحفل والتي تضمنت قصائد شعرية وفعاليات ترفيهية .
وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية عبدالرحمن الشايع أن احتفالات العيد ستستمر لمدة عشرة أيام بالعديد من الفعاليات المصاحبة التي تهتم بالأسرة والطفل والعروض اليومية والفلكلورية الشعبية .
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