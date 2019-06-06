رياض الخبراء 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسنظمت محافظة رياض الخبراء أمس، احتفال الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور المحافظ فهد السلطان ، وذلك في القرية الشعبية بمركز التمور بالمحافظة.وقدم المحافظ السلطان كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن تهنئته للقيادة ولجنودنا المرابطين ، بعدها توالت فقرات الحفل والتي تضمنت قصائد شعرية وفعاليات ترفيهية .وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية عبدالرحمن الشايع أن احتفالات العيد ستستمر لمدة عشرة أيام بالعديد من الفعاليات المصاحبة التي تهتم بالأسرة والطفل والعروض اليومية والفلكلورية الشعبية .// انتهى //23:46ت م0091