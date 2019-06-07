عرعر 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسجذبت الفعاليات العالمية والمحلية الشباب والعوائل في مهرجان " عيدكم شمالي " الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بمدينة عرعر بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وذلك في حي الرفاع بمدينة عرعر، بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، والذي يستمر حتى يوم السبت القادم.وتنوعت الفعاليات العالمية والمحلية ، فلكلورات وأهازيج ودمى راقصة ، وفرق استعراضية ، وموسيقى وفنون شعبية مختلفة وغيرها ، نالت استحسان الحضور من الشباب والعوائل الى جانب الجلسات الشبابية بمشاركة أركان مختلفة منها الأسر المنتجة في السوق الشعبي وعربات الفود ترك.ويضم المهرجان فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية تشمل مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى فقرات موسيقية ولوحات تشكيلية وتصوير ضوئي في ظل تنسيق متكامل مع جميع الجهات المعنية لكي يعكس المهرجان صورة مميزة ومبهجة .// انتهى //00:27ت م0093