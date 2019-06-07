ابها 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسنظمت قيادة المنطقة الجنوبية مساء اليوم الحفل الختامي لفعاليات عيد الفطر المبارك الموجهة لأسر الشهداء والمصابين وعائلات المرابطين بالحد الجنوبي ، وذلك في مدينة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط ، بحضور قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري.ورفع رئيس لجان احتفالات معايدة أسر الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي العميد الركن إدريس ابراهيم النعمي في كلمة خلال الحفل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم ومنسوبي القوات المسلحة والمشتركة المرابطين على الحد الجنوبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن قيادة المنطقة الجنوبية تحرص على إقامة العديد من الاحتفالات بمناسبة عيدي الفطر والأضحى المباركين في أكثر من موقع بالمنطقة الجنوبية.وأوضح العميد الركن النعمي أن هذه الفعاليات من البرامج الترفيهية والتثقيفية والتوعوية التي قدمتها وحدات أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية وبشراكات مع جهات حكومية وتجارية وفنانين ومواهب من منطقة عسير ، تهدف إلى إحياء هذه الشعيرة الدينية وإدخال الفرحة والبهجة والسرور إلى قلوب شريحة مهمة وغالية على أنفسنا جميعاً وهم أبناء وأسر شهداء الواجب والمرابطين بالحد الجنوبي وخلافة جنودنا البواسل في أهلهم وذويهم بخير.وقدمت خلال الحفل العروض الترفيهية وبعض الفنون الشعبية كـ " العرضة" ، وتم تكريم اللجان العاملة والجهات المتعاونة في تنفيذ الأنشطة.يذكر أن الفعاليات التي تواصلت لمدة 3 أيام بمدينة الملك فيصل العسكرية اشتملت على العديد من الفقرات الإنشادية والمسابقات وألعاب الأطفال وعروض الحيوانات وركوب الخيل وعرض مواهب بعض أبناء منسوبي القوات المسلحة ومسابقة أفضل طبق بمشاركة الأسر المنتجة من أسر منسوبي القوات المسلحة، إضافة إلى مرسم تعليمي قدمته إحدى فنانات المنطقة التشكيليات ، كذلك تم تقديم برامج في مجالات التثقيف الصحي والإرشادي من قبل جهات متخصصة، وتوزع الهدايا والجوائز القيمة على أبناء الشهداء والمرابطين.// انتهى //00:55ت م0094