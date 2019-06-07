نجران 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بنجران اليوم رسمياً خدمة (مركز بلاغات الصيانة) عبر برنامج (الواتس أب بزنس)، وذلك لاستقبال بلاغات الأعطال والملاحظات على الجوامع والمساجد على مدار الأربع والعشرين ساعة.وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بأن الفرع، وتماشياً مع توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 بدأ بإطلاق برامج تؤدي للارتقاء بمستوى الخدمة وتساهم في تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزز التطلعات والحضور الوطني.وأشار العصيمي إلى تشكيل فريق عمل خاص بالإشراف على المبادرات التي تحقق أهداف الرؤية لإحداث تطويرٍ شاملٍ ومباشر في جميع إدارات الفرع الخدمية حتى يؤدي الفرع خدماته على أكمل وجه .ولفت النظر إلى أنه تم تخصيص رقم خاص ببلاغات الصيانة عبر برنامج (الواتس أب بزنس) وهو (0175235404) ،ويتم فور تسلم البلاغ التعامل معه و إحالته للمؤسسة المتعهدة بالصيانة، ولا يقفل إلا بعد معالجة المشكلة تماما، موضحاً أنه تم استقبال 54 بلاغاً منذ بدء الخدمة التجريبية ومعالجتها بالكامل.//انتهى//03:43ت م0098