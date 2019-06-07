نيويورك 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 58ر182 نقطة، أو71ر0% ، ليصل إلى 15ر25722 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 34ر17 نقطة، أو 61ر0% ، ليصل إلى 49ر2843 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 08ر40 نقطة، أو 53ر0% ، ليصل إلى 55ر7615 نقطة.// انتهى //04:00ت م0099