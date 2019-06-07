اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1440/10/4 هـ الموافق 2019/06/07 م واس
نيويورك 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 58ر182 نقطة، أو71ر0% ، ليصل إلى 15ر25722 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 34ر17 نقطة، أو 61ر0% ، ليصل إلى 49ر2843 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 08ر40 نقطة، أو 53ر0% ، ليصل إلى 55ر7615 نقطة.
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