عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/10/4 هـ الموافق 2019/06/07 م واس
الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
المملكة تقود سوق الطاقة العالمي للتوازن
«فُرجت» تتيح التثبت من مديونة السجناء.. وتطوير الخدمة يكشف أسباب ديون المتلاعبين والمسرفين
ثماني حملات صيفية لمحو الأمية والتوعية تنطلق في أربع مناطق.. اليوم
كشافة التعليم.. رسالة نبيلة في تقديم الخدمات التطوعية لضيوف بيت الله الحرام
لجنة شوريَّة ترفض نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية.. والحسم للتصويت
«تراحم حائل» تساهم في الإفراج عن 37 سجيناً
أهالي الزلفي يهنئون القيادة ويحتفلون بالعيد
احتفالات ينبع تنطلق بـ«الرديح»
الانقلابيون شنوا حملة اختطافات وأجّلوا إعلان العيد لإجبار الناس على شعائرهم
الحوثيون يعمّقون الفرقة والتشظي الاجتماعي في اليمن
وفاة معتقلين بسبب التعذيب في سجون حوثية
الأمن المصري يقتل 14 مسلحاً من مرتكبي هجوم العريش
السودان: المعارضة تدعو التزام السلمية.. ووساطة أثيوبية
التعرف على 141 جثة من مقابر جماعية في سنجار
ترمب من مقبرة النورماندي: روابط الحرب العالمية «لا يمكن فسخها»
إعلان مدينة «غات» الليبية منطقة منكوبة
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