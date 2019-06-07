الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة تقود سوق الطاقة العالمي للتوازن«فُرجت» تتيح التثبت من مديونة السجناء.. وتطوير الخدمة يكشف أسباب ديون المتلاعبين والمسرفينثماني حملات صيفية لمحو الأمية والتوعية تنطلق في أربع مناطق.. اليومكشافة التعليم.. رسالة نبيلة في تقديم الخدمات التطوعية لضيوف بيت الله الحراملجنة شوريَّة ترفض نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية.. والحسم للتصويت«تراحم حائل» تساهم في الإفراج عن 37 سجيناًأهالي الزلفي يهنئون القيادة ويحتفلون بالعيداحتفالات ينبع تنطلق بـ«الرديح»الانقلابيون شنوا حملة اختطافات وأجّلوا إعلان العيد لإجبار الناس على شعائرهمالحوثيون يعمّقون الفرقة والتشظي الاجتماعي في اليمنوفاة معتقلين بسبب التعذيب في سجون حوثيةالأمن المصري يقتل 14 مسلحاً من مرتكبي هجوم العريشالسودان: المعارضة تدعو التزام السلمية.. ووساطة أثيوبيةالتعرف على 141 جثة من مقابر جماعية في سنجارترمب من مقبرة النورماندي: روابط الحرب العالمية «لا يمكن فسخها»إعلان مدينة «غات» الليبية منطقة منكوبة// يتبع //06:03ت م0003