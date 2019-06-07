طوكيو 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 86ر104 نقطة، أو ما يعادل 50ر0% ، ليصل إلى 90ر20878 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 68ر5 نقطة، أو ما يعادل 37ر0% ، ليصل إلى 59ر1530 نقطة.// انتهى //07:13ت م0007