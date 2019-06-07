مكسيكو سيتي 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسأعلن وزير خارجية المكسيك مارسيلو إيبرارد، أن بلاده سترسل قوات الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع جواتيمالا، لاحتواء تدفق المهاجرين.وقال إيبرارد في تصريح اليوم: "هناك 6000 عنصر سيتم إرسالهم إلى"، مضيفًا أن محادثات المكسيك مع الولايات المتحدة بخصوص الهجرة ستستمر.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية بدءًا من الأسبوع المقبل ما لم تفعل المزيد لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.// انتهى //09:12ت م0009