بيروت 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، باستمرار حالة التوتر التي تسود الساحة السياسية على خلفية الخلاف القائم بين وزير الخارجية جبران باسيل، وقوى سياسية فاعلة بشأن بعض الملفات، في حين تنشط الاتصالات لتبريد الأجواء قبل بدء مجلس النواب عقد جلساته لمناقشة مشروع الموازنة العامة.وتحدثت عن مقتل عشرة مدنيين في شمال غرب سوريا بقصف شنته قوات تابعة للنظام السوري، وقتل امرأة بقصف طاول ريف حماة الشمالي.وأشارت صحف الجمعة صحف الجمعة إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية أمس، مقتل 14 عنصرًا إرهابيًا خلال ملاحقة القوى الأمنية مشتبهًا بهم بتورطهم في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي واستهدف عناصر أمن مصريين في محافظة شمال سيناء.ولفتت الى إعلان وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أمس، أنها نقاشت مع بلدان أوروبية فرضية تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة العناصر الأجانب في تنظيم داعش الإرهابي.وتطرقت صحف لبنان، إلى تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، في غرب فرنسا، أن إيران تفشل كدولة بعدما فرضت واشنطن عقوبات قوية عليها العام الماضي.// انتهى //10:28ت م0010