القاهرة ٠٤ شوال ١٤٤٠ هـ الموافق ٠٧ يونيو ٢٠١٩ م واسسيطر الشأن المحلي على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم، حيث أبرزت الصحف احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك، إضافة إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل الإرهابيين المتورطين في حادث الهجوم على نقطة أمنية جنوب مدينة العريش شمال سيناء أمس الأول.وواصلت رصد مظاهر احتفال المصريين في محافظات الجمهورية أمس، بعيد الفطر المبارك، حيث أقبل المصريون على الحدائق ودور السينما، كما توافد الزوار على الأماكن السياحية والأثرية والتنزه على كورنيش النيل.وسلطت صحف الجمعة الضوء على إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 14 من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث استهداف كمين جنوب العريش فجر أمس الأول، مشيرة إلى توالي الإدانات المحلية والعربية الدولية المنددة بالهجوم الإرهابي.وعرجت على مشاركة مصر في كل من المنتدى الاقتصادي الدولي ببطرسبرج ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، والمؤتمر الـ 18 للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقد حاليًا بمدينة جنيف ممثلة بوزارة الري والموارد المائية.وفي الشأن العربي.. لفتت الصحف إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي صوت - أمس - لصالح تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية، وذلك بعد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.كما تطرقت صحف مصر، إلى إعلان الجيش الليبي إسقاطه طائرة بدون طيار، وكذلك استهدافه مخازن للذخائر جنوب العاصمة طرابلس.// انتهى //10:30ت م0011