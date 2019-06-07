رام الله 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، طفلاً فلسطينيًا، واعتدت على شابين بالضرب المبرح في محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل حسين نافذ الرجبي من منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.واعتدت بالضرب المبرح على الشاب رعد محمد الحداد من المنطقة الجنوبية في الخليل، ونقل إلى مستشفى عالية الحكومي، كما اعتدت بالضرب على الشاب محمد إبراهيم أبو ماريا، على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ونقل إلى المستشفى.// انتهى //10:53ت م0014