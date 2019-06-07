لندن 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واستعافت الأسهم الأوروبية في جلسة الجمعة، بعد أن تسببت رسالة حذرة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي في التأثير سلبًا على رغبة المستثمرين للمخاطرة في الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على تقرير الوظائف الأمريكية والنزاع التجاري للولايات المتحدة مع المكسيك لاتخاذ مسار جديد.وبجلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% متجهًا صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين. وتفوق المؤشر كاك 40 الفرنسي على المؤشرات المناظرة في منطقة اليورو مرتفعًا 0.9% متلقيًا الدعم من شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي. وساعد التعافي بصفة عامة في المنطقة المؤشر داكس الألماني على الصعود 0.6%.وارتفع مؤشر قطاع السيارات ومكوناتها 0.5% وسجل قطاع الطاقة أداء يفوق السوق مع ارتفاع شركتي النفط الكبيرتين توتال وبي.بي نحو واحدة بالمئة مع صعود أسعار النفط. لكن تعافي أسعار النفط أثر سلبًا على أسهم شركات الطيران، مع تراجع إير فرانس وإيزي جت ولوفتهانزا بين 0.2% و 0.9%.// انتهى //11:12ت م0016